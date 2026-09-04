Gençlerbirliği, 21 yaşındaki Portekizli orta saha Rafael Luis'i 2 yıllık kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafael Luis'i transfer etti. Genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan başkent ekibi, geçen sezon 18 resmi maçta forma giyen ve Portekiz'in milli takımlarında 33 kez görev alan oyuncuyu kadrosuna kattı.
SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafael Luis'i kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Rafael Luis'in transferi konusunda Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşma sağladı. Başkent ekibi, 21 yaşındaki genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Benfica altyapısında başlayan Rafael Luis, profesyonel kariyerinde Strasbourg ve Benfica B takımlarının formalarını giydi. Portekiz'in U16 Milli Takımı'ndan başlayarak U21 Milli Takımı'na kadar farklı yaş kategorilerinde 33 kez milli forma giyen genç oyuncu, ülkesini uluslararası arenada temsil etti. Geçtiğimiz sezon 12 lig, 5 UEFA Konferans Ligi ve 1 kupa maçında görev alan Rafael Luis, toplam 18 karşılaşmada forma giydi.
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