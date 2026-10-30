Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi

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Gençlerbirliği yönetimi ve futbolcuları, Alanyaspor maçı öncesinde bir otelde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Başkan Haydar Arda Çakmak, teknik direktör Bernd Storck ve kaptanların konuştuğu yemekte Storck, dün alınan 5-0'lık galibiyetin özgüven verdiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nde yönetim ve futbolcular, Alanyaspor maçı öncesinde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Yemekte başkan Haydar Arda Çakmak, teknik direktör Bernd Storck ile takım kaptanları Dimitrios Goutas ve İrfan Can Eğribayat konuşma yaptı.

Çakmak, yönetim olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin en iyi 3-4 kulübünden biri olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. Geçen sezon yaşanan sıkıntıları bu yıl kimsenin yaşamak istemediğini biliyoruz. Takımımızın bu süreçten kurtulacak potansiyele ve güce sahip olduğuna sonuna kadar inanıyoruz. En kısa sürede saha sonuçlarımızın da istediğimiz seviyeye geleceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Storck ise organizasyon dolayısıyla başkan Çakmak ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Dün aldığımız 5-0'lık galibiyet bize büyük bir özgüven verdi ve neler yapabileceğimizi gösterdi. Pazartesi günü taraftarlarımızın da desteğiyle çıkacağımız çok önemli maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maç sonundaki galibiyeti de sizinle birlikte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Dimitrios Goutas da takımın potansiyeline inandığını ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

İrfan Can Eğribayat ise kulüpteki aile ortamına dikkati çekerek pazartesi günkü karşılaşmanın yeni bir başlangıç olmasını diledi.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiAlanyasporSporSon Dakika

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