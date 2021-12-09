Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oynadı, taktik ve çıkış çalışması yaptı.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Aksel Aktaş ve Sandro Lima, Altaş Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Eryaman Stadında saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.