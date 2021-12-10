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Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçının ardından

10.12.2021 23:40
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, sabırlı oynayarak kazanmasını bildiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, sabırlı oynayarak kazanmasını bildiklerini söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üst üste üçüncü galibiyetlerini aldıklarına dikkati çekti.

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle dar bir kadroyla bu maça çıktıklarına işaret eden Diyadin, "Çok doğru oynadık, sabırlı oynadık. 5'li savunmaya karşı çok pozisyon üretmek kolay değil. İlk yarıda verilmeyen bir golümüz, ikinci yarıda da düdüğü ağzına götürmesine rağmen hakemin çalmadığı bir penaltı var. Buna rağmen kazanmamız önemliydi. Çünkü geçen hafta da aleyhimize verilen, alakası olmayan bir penaltı vardı. Yine ona rağmen kazanmıştık." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin puanını 23'e yükselttiğini hatırlatan Diyadin, "Bu maçta Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen 6 oyuncunun ilk 11'de görev yapması da ayrıca sevindiriciydi. Galibiyet serimizi üç maça çıkardık. Böyle devam etmek istiyoruz. Gençlerbirliği'nin yıllar önceki takım ruhunu, biraz abartılı olacak ama başkaldırış gibi bir ruhunu tekrar yakalamak çok önemliydi. Çünkü özellikle son 4-5 yıldır bu bozulmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Diyadin, Süper Lig hedefiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu ligde birçok takımla çalıştım. Süper Lig'e çıkan 5-6 takımın da teknik adamlığını yaptım. Bu ligde birçok belirleyici faktör var. Geniş bir kadronuz yok. Bizden 2-3 kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Ama şunu da çok iyi biliyorum her şey ekonomi değil. Bunun farkındayım. Sene başında koyulan hedef, ekonomik sebeplerden dolayı ilk 10'un içinde olmaktı. Hep yarışan takımlarda çalıştığım için çocuklara da söylüyorum, yukarı sıralarda olmayı çok arzu ediyorum. Bunun için bütün çabamızı vereceğiz. Sezon başı koyulan hedefin, beklentilerin üzerine çıkmayı arzuluyoruz. Ama maç maç gitmemiz lazım. Hem gerideyiz, hem aşağıdan kopmamız lazım. Bunlar hep 6 puanlık maçlar. Genç bir takımız, tersinde stres ortamı da oluşabilir. O arzum var, bunun için oyuncularımla bütün çabayı göstereceğiz."

Tekke: "Basit top kayıpları yaptık"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk. Beklediğimiz hızlı hücum şanslarını, planımızı basit top kayıplarıyla uygulayamadık." diye konuştu.

Tekke, Denizlispor'un sıkıntılı süreci atlatacağına inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mağlubiyetler olabilir ama beni en fazla üzen şey; Denizlispor olarak kendimize çok daha fazla güvenmemiz gerekiyor, daha cesur olmamız lazım. Top bizdeyken basit top kaybı yapmamamız lazım. Oyuncularımı da anlıyorum, öz güven kayıpları var. Kolay değil. Kulübün yaşadığı süreç de ortada ama biz çok daha zor durumları da gördük. Bizim bunu değiştirecek gücümüz var. Denizlispor bu değil. Bir an önce toparlanmamız lazım."

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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