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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.02.2022 15:43
Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dört grup halinde gerçekleştirilen minyatür kaleli gol çalışmasıyla süren antrenmanın ikinci bölümünde başkent temsilcisi, dar alanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

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Gençlerbirliği, Spor Toto, Altınordu, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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