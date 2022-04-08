Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

08.04.2022 18:07
Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, top kapma oyunu ve çıkış çalışması yaptı.

Gençlerbirliği'nde Ankara Keçiörengücü maçında, Ömürcan Artan, Kazenga LuaLua ve Oleksandr Belyaev sakatlıkları, Metehan Mert de kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

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Gençlerbirliği, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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