Gençlerbirliği-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Balıkesirspor maçının ardından

26.02.2022 21:39
Gençlerbirliği-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, telafisi zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, telafisi zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını vurgulayan Diyadin, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok önemliydi, telafisi zor olurdu. Bu bilinçteydik, sürprize mahal vermek istemiyorduk. Rakibimizin ligdeki konumu itibarıyla kayıp bize ağır bir darbe vurabilirdi. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Bulak: "VAR olsaydı öne geçebilirdik"

Ligde son sırada bulunan Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bizim en büyük handikabımız önde top tutamayışımız. Orada Lima gibi bir oyuncumuz olsa oyun bizim elimize geçer. Transfer de yapamadığımız için bu tip oyuncumuz yok." diye konuştu.

Bugün 2003 doğumlu 5 oyuncuya görev verdiklerine işaret eden Bulak, "Onlar da bazı şeyleri zamanla öğrenecekler. Bunun için çok gayret sarf ediyoruz. Buna rağmen Gençlerbirliği ile başa baş, çekinmeden oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Giray Bulak, hakem yönetimiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Hakem arkadaşlarımız iyi maç yönettiler ama VAR olsaydı yediğimiz ilk gol faul, verilmeyen penaltıyla da 1-0 öne geçerdik. Bugün Gençlerbirliği'ni burada yenebilirdik. Çok net pozisyonları Süper Lig'de üst klasman hakemleri dahi görüyor yanlış veriyor, göremiyor vermiyor. O arkadaşlarımızın da görmemesi normal. VAR olsaydı biz öne geçerdik. Maçlarımızda genelde küçük hatalarla gol yiyoruz, girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremiyoruz."

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Kaynak: AA

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