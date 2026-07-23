Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanırken, 28 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, tecrübeli eldiveni kadrosuna katmak için resmi adımları attı.

ARDA ÇAKMAK ANLAŞMAYI DUYURDU

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, İrfan Can ile prensipte anlaştıklarını belirterek "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Şu anda Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN ZORLUK ÇIKARMASI BEKLENMİYOR

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli kalecinin transferinde Fenerbahçe yönetiminin de zorluk çıkarması beklenmiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can'ın, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Başkent temsilcisine imza atması öngörülüyor.