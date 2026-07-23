Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu - Son Dakika
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Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu
23.07.2026 15:33
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Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ile anlaştıklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki kalecinin ayrılığında kolaylık sağlaması bekleniyor.

Süper Lig devi  Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanırken, 28 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, tecrübeli eldiveni kadrosuna katmak için resmi adımları attı.

ARDA ÇAKMAK ANLAŞMAYI DUYURDU

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, İrfan Can ile prensipte anlaştıklarını belirterek "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Şu anda Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

FENERBAHÇE'NİN ZORLUK ÇIKARMASI BEKLENMİYOR

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli kalecinin transferinde Fenerbahçe yönetiminin de zorluk çıkarması beklenmiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can'ın, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Başkent temsilcisine imza atması öngörülüyor.

İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Cavcav'ın kemikleri sızladı. O kulübe her zaman karakterli insanlar almıştı... 0 1 Yanıtla
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