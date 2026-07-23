Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanırken, 28 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, tecrübeli eldiveni kadrosuna katmak için resmi adımları attı.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, İrfan Can ile prensipte anlaştıklarını belirterek "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Şu anda Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli kalecinin transferinde Fenerbahçe yönetiminin de zorluk çıkarması beklenmiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can'ın, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Başkent temsilcisine imza atması öngörülüyor.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu - Son Dakika
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