Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek play-off umutlarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek play-off umutlarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor\'u 1-0 yenerek play-off umutlarını sürdürdü

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek play-off umutlarını sürdürdüklerini belirtti. Kaloğlu, son hafta verecekleri maçlarda rakiplerinin puan kaybını bekleyeceklerini ifade etti. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise zor bir sezon geçirdiklerini ve kulübün maddi şartlarının ağır olduğunu söyledi.

05.05.2024 19:49
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, son hafta verecekleri play-off mücadelesine dair "İpler şu an Bandırma'nın elinde. Biz kazanacağız, sonrasında da rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz." dedi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, "İlk yarı çok pozisyona girdik ama bir türlü golü atamadık. Böyle maçların stresi çok fazla. Yine de oyunu genel anlamda domine ettik. İddiamızı sürdürüyoruz. Önemli olan 3 puandı. 1-0 da olsa galip geldik ve umutlarımızı haftaya taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaloğlu, play-off'a giden son takım olmak için Teksüt Bandırmaspor ve Boluspor'la son hafta verecekleri yarış konusunda "Sezon başından beri ne kadar olumsuz şartlar olsa da biz hedefimizi kovalıyoruz. Oyuncu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Puanlar 50 oldu. Bandırma, biz ve Boluspor. Üç takımın da maçları kolay olmayacak. Tuzlaspor deplasmanına kazanmaya gidiyoruz. İpler şu an Bandırma'nın elinde. Biz kazanacağız, sonrasında da rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Play-off'a giren, sonra da inşallah Süper Lig'e çıkan takım biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Güller: "Paramız yok, sıkıntılarımız çok, kadromuz yok"

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise zor bir sezon geçirdiklerini hatırlatarak, "Bugün 1-0 mağlup olduk ama karşılaşma bizler adına oyun anlayışı ve mücadele olarak, teknik taktik anlamda başarılıydı. Yan toptan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Şartlarımızın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Oyuncuları bir arada tutmak, motive etmek çok zor. Ne kadar iyi oynarlarsa başka takımlara gitme şanlarının o kadar fazla olması dışında oyuncularımızı motive edebileceğimiz bir şey yok. Paramız yok, sıkıntılarımız çok, kadromuz yok." diye konuştu.

Güller, geçen sezon Süper Lig, bu sezon da 1. Lig'den düşen kulübün geleceğiyle ilgili "Giresunspor'un maddi şartları çok ağır. Öncelikleri ödemeleri yapabilecek bir yönetimin oluşması lazım. Yönetimimiz de kongre kararı aldı. Eğer kongreden sonra kulübün maddi koşullarını düzeltecek bir yönetim göreve gelmezse Giresunspor'un geleceği oldukça karanlık görünüyor. Kısa sürede böyle bir yükümlülüğün altına girebilecek, Giresun'a kendini adamış bir yönetim oluşacaktır diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek play-off umutlarını sürdürdü - Son Dakika

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