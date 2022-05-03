Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü konuk edeceği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas koordinasyon çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.