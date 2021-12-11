Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda, kırmızı-siyahlı ekibin Altaş Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından pas, koordinasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Bu arada kırmızı-siyahlı kulübün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada "hakem hatalarının tolerans sınırlarını aştığını" kaydetti.

Muammer Akyüz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yetkilileri ve futbolun paydaşlarına hitaben "Gençlerbirliği sahipsiz ve güçsüz değildir, sessizliğimiz asaletimizden olduğu bilinmelidir." ifadesini kullandı.