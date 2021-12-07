Gençlerbirliği Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

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