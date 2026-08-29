Gençlerbirliği Erzurumspor ile Berabere Kaldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Erzurumspor FK müsabakasının ardından, "Maçın ikinci yarısı da zaten yediğimiz talihsiz bir gol var. Ama tepkiyi çabuk verdik ki her zamanki gibi. Hem golü bulduk, ardından ikinciyi de bulduk. VAR'dan döndü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maçtan önce bizler için, bizim gibi takımlar için her zaman kağıt üzerinde bir defa favorisi yoktur. Maçın zorlu geçeceğini de düşünüyorduk. Zaten ki Erzurumspor ilk defa beşli bir savunmayla oynadı. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde direkten dönen pozisyonumuz da var. Daha atak oynadık. Bir 10-15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa sahip olduktan sonra, bir 10-15 dakika biraz daha çok rakipteydi ama ilk 30 dakika tamamen hem istekle, Erzurum'a moralli bir şekilde ataklar da yaptık. Maçın ikinci yarısı da zaten yediğimiz talihsiz bir gol var. Ama tepkiyi çabuk verdik ki her zamanki gibi. Hem golü bulduk, ardından ikinciyi de bulduk. VAR'dan döndü. Genelde istek, arzu olarak, mücadele olarak her şey tamam. Ancak bir iki dokunuş, özellikle skor alma bakımından bir iki dokunuş takıma yapmak gerekir diye düşünüyorum. 3 haftalık periyottaki 7 puan da bizim adımıza iyidir. Tabii ki 6 puanın üstüne bu maçta galibiyet de bekliyorduk ama söylediğim gibi bu ligin her maçı kağıt üzerinde oynanmaz, sahada oynanır. Zorlu bir maç olacağını da biliyorduk. Oyun olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak yediğimiz talihsiz golden sonra 2-3 gol atmak kolay değil bu ligde ve berabere bitti maç. Hem Erzurumspor'u da tebrik ediyorum, onların da çok ihtiyacı vardı" diye konuştu.

"Üretkenlik adına bir iki takviye yapmamız lazım"

Önlerindeki periyota bakmaya devam edeceklerini aktaran Diyadin, "Bu arada bizim özellikle ofansif üretkenlik adına bir iki takviye yapmamız... Zaten yapacağız, yapma zorunluluğumuz da var. Oyuna hamlede de bazı mevkilerde net olarak yapamıyoruz yorgunluk da olsa, başka sebepler de olsa. Özellikle kadro derinliğinden de yapamamamızın bazen sıkıntılarını da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.