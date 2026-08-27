Gençlerbirliği Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Gençlerbirliği, Süper Lig 3. haftada yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki son antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Cezalı oyuncu bulunmazken, Niasse ve Rodrigues'in kadroda olması beklenmiyor.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, tam sahada yapılan taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Başkent ekibinde Erzurumspor FK karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
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