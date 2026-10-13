Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlığına Niasse'nin katılımıyla başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlığına Niasse'nin katılımıyla başladı

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Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlığına Niasse\'nin katılımıyla başladı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı. Tedavisi tamamlanan Cheikh Niasse takımla çalışırken, bazı oyuncular bireysel antrenman yaptı; özel izinli Sekou Koita idmanda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına başkent ekibi, fitness salonunda yapılan aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda oyuncular, isabetli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Hücum varyasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla ilk antrenman tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanına gruplar halinde çıkan ve çalışmalara ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon hareketlerinin ardından sonuçlandırma ve savunma organizasyonları yaptı. Günün son antrenmanı, taktiksel varyasyonlarla sona erdi.

Tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse takımla birlikte çalışmalara başlarken; tedavileri devam eden Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues bireysel antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi. Diğer yandan özel izinli olan Sekou Koita antrenmanda yer almadı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiİlhan CavcavGalatasaraySporSon Dakika

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