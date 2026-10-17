Gençlerbirliği-Galatasaray öncesi Eryaman zemini yağışa rağmen hazır bulundu - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Galatasaray öncesi Eryaman zemini yağışa rağmen hazır bulundu

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Gençlerbirliği-Galatasaray öncesi Eryaman zemini yağışa rağmen hazır bulundu
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray bugün Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle sosyal medyada tartışılan saha zemininde su birikintisi görülmediği ve zeminin maça hazır olduğu yetkililerce belirtildi.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması öncesinde, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Eryaman Stadyumu'nun zemini sanal medyada tartışma konusu haline geldi. Yetkililer, saha zemininde herhangi bir sorun bulunmadığını ve zeminin karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, bugün Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında zeminde yaşandığı iddia edilen sorunların ardından, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Eryaman Stadyumu'nun saha zemini sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündeme geldi. Saha zemininde şu ana kadar herhangi bir su birikintisi gözlenmedi. Zeminin karşılaşmaya hazır olduğu belirtildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 521 numaralı uyarıyla dün yaptığı açıklamada, Ankara'da cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu. Açıklamada; sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmişti. Eryaman Stadyumu'nun bulunduğu Etimesgut ilçesinde ise maç saatlerinde, 15.00-18.00 arasında hissedilen sıcaklığın 12 derece olması, ortalama rüzgar hızının saatte 10 kilometreye ulaşması ve havanın hafif yağmurlu seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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