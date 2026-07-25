Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda Gergin Anlar
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda transfer harcamaları nedeniyle gerginlik yaşandı.
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik çıktı.
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Başkent ekibinin mali planı ve denetim raporlarının da açıklandığı genel kurulda konuşma yapıldığı sırasında gerginlik çıktı. Transfer harcamaları konusuyla ilgili çıkan olayları divan tarafı sakinleştirdi.
Kaynak: İHA
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