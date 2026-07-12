Gençlerbirliği, Iğdır FK'ya Hazırlık Maçında Yenildi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Iğdır FK'ya Hazırlık Maçında Yenildi

12.07.2026 20:22
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Gençlerbirliği, hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 4-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'ye 4-2 mağlup oldu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Iğdır FK'nin gollerini 11. dakikada Ali Kaan Güneren, 22. dakikada Leon Çalışkan, 50. dakikada Giovanni Crociata ve 83. dakikada Arda Çolak attı.

Gençlerbirliği'nin gollerini ise 8. dakikada Prince Martor ile 85. dakikada Göktuğ Yılmaz kaydetti.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Iğdır FK'ya Hazırlık Maçında Yenildi - Son Dakika

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