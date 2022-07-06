İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Yılport Samsunspor'da ikinci yarı Alp Tutar, Şener Kaya, Alim Öztürk , Yusuf Abdioğlu , Soner Gönül, Celil Yüksel, Furkan Fehmi Güneş , Arvdas Novikovas ve Ensar Arslan oyuna dahil oldu. Gençlerbirliği'nde ise, Atalay Gökçe , Mert Kula , Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Kağan Özkan, Gökhan Altınparmak, Ataberk Gök ve Ali Ablak oyuna girdi. Maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir, Süha Adıyaman ve Osman Baruk yönetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › SPOR Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında karşılaştı - Son Dakika

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