SPOR Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında karşılaştı - Son Dakika
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SPOR Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında karşılaştı

06.07.2022 14:18

Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında karşılaştıGençlerbirliği - Yılport Samsunspor: 0-0Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında karşılaştı

Gençlerbirliği - Yılport Samsunspor: 0-0

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Yılport Samsunspor sahaya Aykut Özer, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Mücahit Albayrak, Cihan Kahraman, Polat Yaldır, Amir Arlı, Muhammed Ali Özbaskıcı, Melih Okutan ve Yusuf Ensar Poyrazlı 11'i ile çıktı. Gençlerbirliği ise Übeyd Adıyaman, Emin Sarıkaya, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Dymtro Grechyshkin, Aaron Tsihibola, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp ve Jay Bird 11'i ile sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Yılport Samsunspor'da ikinci yarı Alp Tutar, Şener Kaya, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Soner Gönül, Celil Yüksel, Furkan Fehmi Güneş, Arvdas Novikovas ve Ensar Arslan oyuna dahil oldu. Gençlerbirliği'nde ise, Atalay Gökçe, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Kağan Özkan, Gökhan Altınparmak, Ataberk Gök ve Ali Ablak oyuna girdi. Maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir, Süha Adıyaman ve Osman Baruk yönetti.

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca, maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor hazırlık maçında karşılaştı - Son Dakika

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