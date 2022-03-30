Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.03.2022 12:42
Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, İstanbulspor, Spor Toto, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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