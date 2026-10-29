Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek kupada tur atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek kupada tur atladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Teknik Direktör Bernd Storck, iyi oyunla kazandıkları için mutlu olduğunu ve yeni oyuncuların iyi iş çıkardığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, iyi bir oyunla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, maçta iyi organize olduklarını vurgulayarak, "Bizim açımızdan en önemlisi iyi oynayarak kazanmaktı. Ben bunu başardığımızı düşünüyorum. Başından itibaren maçı ciddiye aldık ve rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermeden bu galibiyeti sağladık. Yeni oyuncuları denedik. Defans oyuncularımızın neredeyse hepsi yeni oyunculardı ve bunlar iyi iş çıkardı. İkinci yarıda da genç oyuncularımızı oyuna dahil ettik. Özellikle yedek oyuncularımız sahaya girdiğinde iyi iş çıkardı. Ondan dolayı da mutluyum. Tüm maç boyunca iyi bir stil ortaya koyduk. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maç için öz güvene ihtiyacımız vardı ve bu maç bunu sağladı." ifadelerini kullandı.

Dimitrios Goutas'ın sakatlığının ardından savunma hattında planlarının olduğunu dile getiren Alman teknik direktör, "Tabii aklımda bir şey var. Hani şu anda rakibimize karşı da bir bilgi vermemek adına bunu söyleyemeyeceğim. Bugün de dikkatinizi çekmiştir, Metehan (Baltacı) ve Thalisson'u oynatmadım. Onları pazartesi günü hazır görmek istiyorum ve onları iyi bir şekilde hazırlıyorum. Dimitrios'un yokluğu bizim açımızdan önemli. Hem liderimiz hem kaptanımız, çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Ama çok güçlü bir Gençlerbirliği'ni pazartesiye hazırladığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Karaköprü Belediyespor cephesi

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ise kendileri için özel bir gün olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Kendi adıma Gençlerbirliği'nde yetişmiş, genç oyuncu olarak emek sarf etmiş sonra futbol hayatıma devam etmiş bir kişiyim. Bundan sonraki süreçte onlara başarılar dilerim. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlarla çok güzel, doğru işler yapıyoruz. Karaköprü Belediyespor olarak biz hedeflerimiz belli, hayallerimiz belli. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için Ziraat Türkiye Kupası buraya kadarmış. Oyuncularımın alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiTürkiye KupasıHalil BayramEryamanİnşaatSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
Hesap değişiyor Memurların maaşında yeni dönem Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 18:39:56. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek kupada tur atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android