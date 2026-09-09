Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalıştı ve çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalıştı ve minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynadı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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