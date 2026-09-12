Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı öncesi son antrenmanını yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını tamamladı. Cezalı oyuncusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde Cheikh Niasse ile Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanına oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk ve reaksiyona yönelik eğlenceli oyunla devam eden antrenmanda, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasına geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kasımpaşa maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile tedavi süreci tamamlanan ve takımdan ayrı çalışan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika

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