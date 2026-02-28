Gençlerbirliği, Kayserispor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği, Kayserispor'u Ağırlıyor

28.02.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Kayserispor ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen hafta teknik direktör Levent Şahin yönetiminde ilk maçına ikas Eyüpspor deplasmanında çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ligde 23 puanla 12. sırada yer alan başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı süren Oğulcan Ülgün maçta forma giyemeyecek. Koita, Onyekuru ve Goutas'ın ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Kayserispor, Eryaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kayserispor'u Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:50:25. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Kayserispor'u Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.