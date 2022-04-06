Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.04.2022 12:14
Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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