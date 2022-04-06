Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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