Stat: Eryaman
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Siliki (Dk. 64 Özgür Çek), Elias Durmaz (Dk. 64 Yiğit Efe Demir), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton, Melih Bostan (Dk. 76 Laura - Dk. 90 Oltan Karakullukçu )
Kocaelispor: Harun Tekin, Atila Turan (Dk. 46 Tuncer Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Vukovic (Dk. 46 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 46 Cem Ekinci), Candeias, Kouakou, Beridze (Dk. 74 Sheydayev), Amaral (Dk. 85 Mesut Can Tunalı)
Goller: Dk. 5 ve Dk. 45 Melih Bostan (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Siliki, Dk. 83 Nzaba (Gençlerbirliği), Dk. 32 Burak Öksüz, Dk. 35 Atila Turan, Dk. 78 Kouakou (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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