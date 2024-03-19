Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Başkan Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı ve Türk sporuna minnetle karışık borçlarını ifade etti.

19.03.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir meydanından yürüyerek Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Sungur ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ne de şunları yazdı:

"Ebedi eseriniz Nutuk'a '1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım' diye başlamıştınız. Bizler de Gençlerbirliği'nin 16. Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyeleri ve taraftarlarımız ile sporun temsilcileri olarak aynı azim ve kararlılıkla bugün, 19 Mart'ta huzurunuza çıktık.

Bizler biliyoruz ki, 'zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların' olduğu kulübümüz, seninle buluştuğumuz yerdir. Bu uğurda verdiğimiz çabanın üzerine güneş olup her gün yeniden doğacağının farkındayız. Bu sebeple, Anıtkabir'den, senin huzurundan yola çıkmak çocuklarımıza, geleceğimize ve Türk sporuna minnetle karışık borcumuzdur.

Asıl borcumuzun, açtığın aydınlık yolda hiç yılmadan yürüyerek tüm ümidinin onda olduğunu söylediğin gençlikle birlikte, 'Küçük Hanımefendiler', 'Küçük Beyefendiler' diye hitap ettiğin çocuklara spor ile aydınlık bir gelecek bıraktığımız zaman biteceğinin farkındayız. Tüm çabamız, bu kutlu borcumuzu ödemek içindir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Anıtkabir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 17:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement