Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün kuruluşunun 101. yılı ve yeni yönetimin göreve başlaması münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette; divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, altyapı oyuncuları, personel ve taraftarlar da yer aldı.
Osman Sungur başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Kırmızı-siyahlılar, ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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Muğla'da düzenlenen Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası Yarı Final Elemeleri'nde Menteşe Bayır Ortaokulu Hokey takımı yenilgisiz olarak Muğla şampiyonu oldu. Takım, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı ve derece ile dönmeyi hedefliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi.
Kayseri ilinde düzenlenen kulüplü küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı il birinciliğini elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Lig Müsabakaları, 22-24 Mart tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek. Erkeklerde 6 takım, kadınlarda ise 8 takımın mücadele edeceği müsabakalarda grup birincileri Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek.
Bilecik'te 53 amatör spor kulübüne 3 milyon 415 bin 416 TL değerinde 6 bin 386 adet malzeme yardımı yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylara karışan 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolculara yönelik bir soruşturmanın olmadığını açıkladı.
Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Hasan Sefa Umurlu Halı Sahası hizmete açıldı. Açılış konuşmasında Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, katılımcılara teşekkür ederek, verdiği sözlerin büyük bir kısmını gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Umurlu'ya kreş ve pazar yeri açacaklarını müjdeledi.
Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Tunç'un yaptığı değerlendirmeleri üzüntüyle takip ettiklerini belirten sarı-lacivertliler, Tunç'un açıklamalarının Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanları cesaretlendirdiğini ve bu durumun kendilerini derinden yaraladığını öne sürdü.
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.
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