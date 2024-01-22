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Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı

Gençlerbirliği Kulübü, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.' denildi. Öte yandan, başkentin bir diğer köklü kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan 'Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının yedinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.' paylaşımı yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav\'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı
22.01.2024 - 09:53,
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Gençlerbirliği Kulübü, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Öte yandan, başkentin bir diğer köklü kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan "Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının yedinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA
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MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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