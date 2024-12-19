Gençlerbirliği Kupaya Veda Etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kupaya Veda Etti

Recep Karatepe, Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek Ziraat Kupası'na veda ettiklerini açıkladı.

19.12.2024 21:19
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Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, "Lige konsantre olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Karatepe, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri 5. eleme turu maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, erken gol yemelerinin oyunu etkilediğini söyledi.

Kasımpaşa'nın kupaya katılıp katılmayacağının pazartesi günü belli olduğuna işaret eden Karatepe, "Bazı şeylerin daha erken belli olması gerekiyor. Biz de ona göre plan yapmıştık. Kasımpaşa uzun süredir Süper Lig'de olan bir takım. Genç oyuncularıyla geldiler. Biz de genç oyuncularımızı oynatmaya çalıştık. Bizim için oynamayan oyuncularımızı görmek, değerlendirmek açısından, gelecekte yapacağımız planlar açısından önemli bir maçtı. Açıkçası devam etmek isterdik ama bu maçlarda gol yedikten sonra tek kale maç da yapsan skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar. Onları tebrik ediyorum. Lige konsantre olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmaya 19 yaş altı takımıyla çıkan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Taner Yapağıcı ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Buraya U19 takımımızla geldik. Bunun için bize güvenen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buraya inanarak gönderdi. Çocuklar da yüzünü kara çıkarmadı. Akademimiz, kulübümüz inanılmaz derecede düzgün işler yapıyor. Oyuncularımızı üst takımımıza çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Kulübümüz bizi destekliyor, tüm fırsatları tanıyor. Sonunda da buraya gelip kazanıyoruz. Bu, tesadüf değil. Başkanımız bize 'Bu işi başarabilirsiniz' dedi. Başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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