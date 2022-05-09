Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evinde hata yapmadı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evinde hata yapmadı

09.05.2022 11:43
Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evinde hata yapmadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun son bölümünde sahasında topladığı puanlarla dikkati çekti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun son bölümünde sahasında topladığı puanlarla dikkati çekti.

Başkent ekibi, 36. hafta mücadelesinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek ligde kalma adına önemli galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, böylece iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evindeki kritik maçları kayıpsız geçti.

Ankara'daki son mağlubiyetini 23. haftada oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne karşı alan Gençlerbirliği, iç sahadaki son 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya 45 puanla 13. sırada giren kırmızı-siyahlılar, küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.

Ligin 37. haftasında küme düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, sezonu Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor ile Ankara'da yapacağı maçla tamamlayacak.

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Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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