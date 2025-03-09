Gençlerbirliği Mağlup, Eroğlu: Daha İstekli Oynamalıydık - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Mağlup, Eroğlu: Daha İstekli Oynamalıydık

Teknik Direktör Eroğlu, Ahlatcı Çorum FK mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

09.03.2025 19:16
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 yenildikleri maçta rakiplerinin kendilerinden daha istekli ve agresif olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gelen taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bu hafta üçüncü maçımızdı. Rakibimizde bir antrenör değişikliği olmuştu. Bu da bir reaksiyon oluşturdu. Onlar bizden daha agresifti. İlk yarıda istediğimiz oyunu özellikle topa sahip olduğumuzda oynayamadık. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü aldık ama 2. golü yedik. Beraberliği bulma şanslarımız vardı. Önemli bir serimiz vardı ve sona erdi. Kaybımızı telafi etmek zorundayız. Hedefimizden sapmadık. Taraftarımız bizi desteklesin, sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağız."

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili gelen soru üzerine Eroğlu, "Maçın oynanma süresi çok düşüktü ve sadece 5 dakika uzatma verildi. Önde olan takım zaman geçiriyor. Mağlubiyet için bahane değil ama bu konuda dikkat edilmeli. Hakemle ilgili söylenecek çok şey var ama belli ölçüde konuşabiliyoruz. Çok net verilmeyen fauller vardı. Oyunu soğutma var, uyarı yok. Hak ettiğimiz fauller verilmedi ama rakibe basit fauller verildi. Hakem yönetimi hakkında eleştiri yapabilirim ama yine de biz daha istekli ve coşkulu oynamalıydık. Kendisi de maçı seyrettiğinde yönetimini eleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Tuncay Şanlı: "Kazandığımız için mutluyuz"

???????Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Çok zorlu bir maç oynadıklarını aktaran Şanlı, "Puana ihtiyacımız vardı. Hüseyin hocayla uzun zamandır iyi futbol oynayan bir takım Gençlerbirliği. Skor ne olursa olsun mücadele edin dedim oyuncularıma. Değerli bir galibiyet oldu. Kısa süre önce geldik. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Tuncay Şanlı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Mağlup, Eroğlu: Daha İstekli Oynamalıydık - Son Dakika

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