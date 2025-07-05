Gençlerbirliği Moussa Kyabou\'yu Kadrosuna Katıyor

Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak FC Sheriff Tiraspol forması giyen Moussa Kyabou ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbola ülkesi Mali'de başlayan Moussa Kyabou, buradan FC Sheriff Tiraspol takımına transfer oldu. Moldova kulübünde 5 sezon oynayan Kyabou, 99 maça çıkarken Mali Milli Takımı formasını ise 8 kez giydi. - ANKARA