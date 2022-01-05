Gençlerbirliği'nde Eyüpspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sezonun ikinci yarısının ilk maçına 9 Ocak Pazar günü çıkacak başkent ekibi, hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde basına açık yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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