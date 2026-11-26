Gençlerbirliği'nde FIFA'nın geçici transfer yasağı Etebo ödemesi sonrası kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği'ne FIFA'nın Peter Etebo'nun 2026-2027 sezonu ödemeleri nedeniyle koyduğu geçici transfer yasağı kaldırıldı. Kulüp, ödemenin başkan Ali Osman Avşar'ın talimatıyla aynı gün yapıldığını, resmi prosedürlerin ardından yasağın bugün resmen kaldırıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne FIFA tarafından uygulanan geçici transfer yasağı kaldırıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Peter Etebo'nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle FIFA tarafından kulübe geçici transfer yasağı uygulandığı hatırlatılarak, söz konusu ödemenin başkan Ali Osman Avşar'ın talimatları doğrultusunda aynı gün içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz tarafından FIFA nezdinde yürütülen resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu geçici transfer yasağı bugün itibarıyla resmen kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Sürecin titizlikle takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz." denildi.
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