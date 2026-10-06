Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in istifa talebi yönetimce kabul edildi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in istifa talebi yönetimce kabul edildi

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Gençlerbirliği\'nde Metin Diyadin\'in istifa talebi yönetimce kabul edildi
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Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in istifa kararında ısrarcı olması üzerine yönetim kurulu, ayrılık talebini kabul etti. Kulüp açıklamasında Diyadin'e görev süresi boyunca katkıları için teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE teknik direktör Metin Diyadin'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada deneyimli teknik adamın ayrılık talebinin onaylandığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin'in istifa kararında ısrarcı olması üzerine yönetim kurulumuz, hocamızın görevinden ayrılma talebini kabul etmiştir. Yönetim kurulumuzun tüm değerlendirme ve kararlarında Gençlerbirliği'nin menfaatleri esastır. Metin Diyadin'e görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
GençlerbirliğiMetin DiyadinFutbolSporSon Dakika

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