Gençlerbirliği\'nde Sezon Değerlendirmesi

BAŞKENT ekibi Natura Dünyası Gençlerbirliği 'nde sezon değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali durumu, geride kalan sezonun performansı ve yeni sezon planlamaları masaya yatırıldı.

Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği yönetimi İlhan Cavcav Tesisleri'nde sezon değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya; Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak, Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Kara ve Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç katıldı. Toplantıda kulübün bu yılki güncel mali tablosu ile yeni sezon planlamalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, geride kalan sezonun sportif performansı da değerlendirildi. 6 Aralık 2025 yapılan kongre başkan seçildiğini hatırlatan Çakmak, 6 Aralık'ta geldiğimizde kulübün durumu şuydu: Futbolcuların ağustos ayından beri (eylül, ekim, kasım, aralık) maaş ödemeleri yapılmamıştı. 15 Aralık itibarıyla 9'a yakın yabancı futbolcumuzun tek taraflı fesih hakkı vardı. İlk yaptığımız iş bunları düzenleyip, fesihlerin ve başımıza gelebilecek sıkıntıların önünü almak oldu. Ocak ayındaki kongrede de güçlü bir yönetim yaptık. Başından beri söylüyordum; benim ilk başkan seçildiğim 6 Aralık gecesi Gençlerbirliği Süper Lig'de 11 puanla 17'nci sıradaydı. Bizim hiçbir zaman ilk 5, ilk 10 gibi bir hedefimiz olmadı. Hep başından beri söylediğim; 'Gençlerbirliği'ni bu sene ligde tutalım, mali yapıyı düzeltelim, sıkıntılı sözleşmelerden kurtulalım, önümüzdeki 2026-2027 sezonu için daha düzgün işler yapalım' hedefindeydik. Bu hedefle ilerledik. Çok şükür, zor da olsa son iki haftada aldığımız galibiyetlerle ligde kaldık" ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR'

Geldiği günden bu yana yaklaşık 650 milyon liraya yakın borç ödediklerini aktaran Çakmak, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; ben ve yönetimim ilk ve ikinci yönetim olmak üzere, yaklaşık 200-250 milyon liraya yakın cebimizden para koyduk bu kulübe. Bununla diğer gelirlerimizi artırdık. Bazı sponsorluk anlaşmalarımızı revize ettik" dedi. Başkan Çakmak, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin vergi borçlarının yaklaşık 120 milyon TL olduğunu da ifade ederek, "Bu vergi borçlarını taksite bağlamayla ilgili görüşmemiz devam ediyor. İnşallah ağustos ayı gibi onları da taksitlendirirsek öder geçeriz. Benim için önemli olan devletin alacağı 1'inci sıradadır. Sporcu alacaklarıyla ilgili yaklaşık bir 3 milyon euro geçen sezondan hala devam eden kontratlardan bir borcumuz var. 1,5-2 milyon euroya yakın da şimdi kısım kısım ödediğimiz FIFA'lık ya da takibe düşmüş dosyalar var. Toplam 5 milyon euro civarı da 2025-2026 sezonunun sporcu ve davalık dosyaların borcu var" diye konuştu.