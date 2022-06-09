Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı

09.06.2022 17:55
Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği açıklandı.

Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu olarak görev yapan, yıllar sonra da zorlu bir süreçte sportif direktörlük görevi üstlenen Baki Mercimek ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucunda ayırmış bulunuyoruz. Baki Mercimek'e geçtiğimiz sezon verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Baki Mercimek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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