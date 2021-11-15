Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları

Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi

Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit