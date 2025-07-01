Gençlerbirliği\'nden ATO\'ya Ziyaret

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Baran'ın makamında gerçekleştirilen ziyarete Sungur'un yanı sıra kulübün yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sungur, Baran'a 3965 numaralı çerçevelenmiş üyelik belgesini ve 06 numaralı formayı hediye etti.