Gençlerbirliği'nden Yeni Sponsorluk Anlaşmaları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi sponsorluk anlaşmaları yaptı.

Kulübün açıklamasında Bordo 145 Yapı AŞ, futbol A takımının forma sırt sponsoru olurken su sponsorluğu anlaşması ise Badem Pınarı ile imzalandı.

Kımızı-siyahlı kulüp sponsorluk desteği için Bordo 145 Yapı AŞ ve Badem Pınarı firmasına teşekkür etti.