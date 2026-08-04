Gençlerbirliği'nden Yeni Sponsorluk Anlaşmaları
Gençlerbirliği, Bordo 145 Yapı AŞ ve Badem Pınarı ile sponsorluk anlaşmaları imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi sponsorluk anlaşmaları yaptı.
Kulübün açıklamasında Bordo 145 Yapı AŞ, futbol A takımının forma sırt sponsoru olurken su sponsorluğu anlaşması ise Badem Pınarı ile imzalandı.
Kımızı-siyahlı kulüp sponsorluk desteği için Bordo 145 Yapı AŞ ve Badem Pınarı firmasına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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