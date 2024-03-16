Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Kayode ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Kayode ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ailevi sebeplerden dolayı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi. Kulüp, Kayode'ye verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

16.03.2024 12:35
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Nijeryalı Olarenwaju Ayobami Kayode ile yollar ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kayode'ye verdiği emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Kayode ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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