Gençlerbirliği, Nijeryalı golcü Victor Orakpo'yu sezon sonuna kadar kiraladı
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, OGC Nice'in Nijeryalı santrforu Victor Orakpo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Ligue 2'de Montpellier ve AS Nancy'de 26 maçta 3 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile anlaşmaya vardı.
OGC Nice, Montpellier ile AS Nancy'de forma giyen Orakpo, geçen sezon Ligue 2 ve kupada 26 maçta 3 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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