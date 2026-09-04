Gençlerbirliği, Portekizli santrfor Pedro Mendes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımı Modena'dan Portekizli santrfor Pedro Mendes'i transfer etti. 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Mendes geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımı Modena'nın formasını giyen Portekizli santrfor Pedro Mendes'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena takımlarında forma giyen Mendes, geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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