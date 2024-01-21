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Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek galibiyetini aldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek galibiyetini aldı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği oyuncuları, maç öncesinde onursal başkanları İlhan Cavcav'ı anmak için pankart açtı.

Gençlerbirliği, Sakaryaspor\'u 3-1 yenerek galibiyetini aldı
21.01.2024 - 21:15,
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Stat: Eryaman

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Serdar Soydan, Selim Şenöz

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Muhammed Himmet Ertürk, Nzaba (Dk. 46 Aosman), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Akabueze, Ensar Kemaloğlu (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Amilton (Dk. 90+3 Melih Bostan), Kayode (Dk. 46 Oğuzhan Berber), Mustapha Yatabare (Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 80 Ndlovu), Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Roshi, Sinan Kurt (Dk. 80 Erdi Dikmen), Del Valle (Dk. 80 Burak Süleyman), Kasongo (Dk. 83 Dimitrov)

?Goller: Dk. 56 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 64 Aosman (Penaltıdan), Dk. 75 Yasin Güreler, Dk. 82 Mustapha Yatabare (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Kurt, Dk. 76 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+6 Ndlovu (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 68 Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Maçın ardından) (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.

Gençlerbirliği oyuncuları, kırmızı-siyahlı ekibin onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla seremonide "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek galibiyetini aldı - Son Dakika


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