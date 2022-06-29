Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor

29.06.2022 12:46
Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma ve konsiyon çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Diyadin, "İlk kez Erciyes'e kamp için geldik. Daha önce bu tür organizasyonlar için Erzurum tercih ediliyordu ama şimdi Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu tercih ediliyor. Burası da kamp ortamı olarak çok güzel. Saha çok güzel. İnşallah 10 günlük bir kamp dönemimiz var. Bu süreçten sonra ikinci etabı da buraya alabiliriz" dedi.


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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor - Son Dakika

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