Gençlerbirliği Spor Lisesi Öğrencileri Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Spor Lisesi Öğrencileri Karnelerini Aldı

Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin ilk öğrencileri, eğitim öğretim hayatına geçen yıl başlamıştı. Bu yıl karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline çıktı. Lisenin müdürü Seçkin Topçu, başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavı başvurularının süresi 27 Haziran'a kadar uzatıldı.

14.06.2024 17:25
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Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin ilk öğrencileri karnelerini aldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim hayatına geçen yıl 25 öğrenciyle başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi'nde karne heyecanı yaşandı.

Lisenin ilk öğrencileri, öğretmen ve kulüp yöneticilerinden karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Gençlerbirliği Spor Lisesi Müdürü Seçkin Topçu, hem eğitim hem de spor anlamında çok verimli bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Topçu, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Öte yandan, Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı. Başvurular, 27 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Spor Lisesi Öğrencileri Karnelerini Aldı - Son Dakika

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