Gençlerbirliği'nde sakatlığı devam eden takım kaptanı Muhammed Bayır 'ın dışında eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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