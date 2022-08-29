Daha sonra dar alanda pas organizasyonu üzerinde duran futbolcular, yine dar alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Pendikspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme antrenmanı yaparken, maçta az süre alan ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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