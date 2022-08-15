Maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Saha içerisine kurulu alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşuyla günü tamamladı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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